Parcheggi e divieti di sosta sono tra le problematiche più divisive della convivenza urbana e creano spessa malumori, rivalità se non veri e propri odi, soprattutto in vie in cui tali questioni sono in sospeso da anni. Lo conferma la situazione di via Veneto dove di volta in volta c’è stato chi si è lamentato per la sosta selvaggia e il non rispetto di pedoni e biciclette o chi ha attaccato la mancanza di parcheggi e le misure prese per una viabilità. Per capire la situazione occorre riferirsi a questo scenario: in via Veneto i marciapiede sono ampi, su di essi in alcuni tratti è consentita la sosta gratuita e, sempre sui marciapiede, passa la pista ciclabile che tuttavia non è molto utilizzata, perché la presenza delle auto che fanno manovra rende pericoloso il transito, così come le condizioni pessime del terreno. (...)

Irene Panighetti