Scuola sempre rovente nella seconda settimana del nuovo anno 2019 - 2020. Un inghippo ha bloccato ieri mattina le prime nomine dei supplenti annuali con il nuovo sistema sperimentale online e intanto negli istituti si va avanti con le cattedre scoperte. Un’altra tegola è arrivata poi sabato con la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso delle maestre lombarde diplomate prima del 2001- 2002 escluse dalle graduatorie per il posto di ruolo come da decisione del Consiglio di Stato del 27 febbraio scorso. È già successo in Campania e in Veneto, dove per le lavoratrici il tempo da indeterminato è diventato determinato, ma questo in agosto, prima delle operazioni di nomina che hanno garantito comunque un’assegnazione annuale dati gli alti punteggi accresciuti negli anni. Ora, invece, si tratterebbe di cacciare fuori dall’aula ad anno iniziato, con ricadute sugli alunni e rivoluzione delle graduatorie in corso d’opera. (...)

Magda Biglia