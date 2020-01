Brescia crede nel testamento biologico e in Lombardia, per numeri assoluti, è seconda solo a Milano. A Brescia, infatti, ad ottobre 2019 sono stati depositati 799 testamenti biologici, 4,01 ogni 1000 abitanti. Numeri importanti che, dopo Milano (4918, 3,57), spiccano nel panorama regionale dove Bergamo ne ha registrati 333 (2,74), Como 359 (4,35), Varese 523 (6,49), Busto Arsizio 428 (5,12), Vigevano 239 (3,77), Legnano 140 (2,37) e Pavia 213 (2,91). A livello nazionale, Brescia è tra le città italiane con la maggior incidenza di disposizioni di trattamento anticipate. Il testamento biologico serve per lasciare disposizioni precise rispetto alla volontà di essere o meno sottoposti a cure nel momento in cui una malattia impedisca ad una persona di manifestarla direttamente ai medici. A raccogliere i dati è stata l’associazione «Luca Coscioni» che, nello scorso mese di ottobre, ha presentato delle richieste di accesso agli atti nei 106 comuni italiani con più di 60mila abitanti. (...)

Giuseppe Spatola