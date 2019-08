Supplenti, così funzionerà la convocazione unica on line

Brescia, con la sua provincia più grande di capoluoghi regionali, è stata scelta in Lombardia per la sperimentazione della chiamata dei supplenti centralizzata on line. Altra indicata è Lecco, di ben altre dimensioni. Solo in ambito statale, Brescia ha 145 istituzioni scolastiche con la dirigenza per un totale di 772 scuole, Lecco ne ha rispettivamente 42 e 219. La regione ne conta 1.137 e 5.500. Gli studenti bresciani pubblici superano i 157mila, Lecco non arriva a 40mila. IL TEST SARÀ quindi di particolare interesse in un territorio come il nostro, anche rispetto a Pisa che ci ha provato lo scorso anno con successo e ad altre quattro nel Paese previste quest’anno. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Magda Biglia