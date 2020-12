Regione Lombardia ha emanato l’attesa circolare per l’attuazione delle norme sull’utilizzo dei test antigenici per la sorveglianza Covid-19. La circolare ha fatto chiarezza su una serie di punti che frenavano il concreto avvio del servizio, al quale la Giunta regionale aveva già dato un primo via libera con la delibera del 3 novembre 2020. In quel documento la farmacia veniva riconosciuta come uno dei setting extra Servizio sanitario regionale (Ssr) idonei al servizio, affermando proprio che «in considerazione della capillarità della loro presenza sul territorio, si identifica la farmacia dei servizi quale risorsa aggiuntiva, stante la necessità di ampliare il più possibile la rete di offerta dei test diagnostici». I dubbi chiariti sono ora fondamentalmente due: è confermato che si può accedere al servizio senza prescrizione medica, il costo dei tamponi molecolari previsto nel caso di test antigenico positivo è a carico del Ssr. (...)

Mario Leombruno