Secondo gli ultimi dati, in Lombardia il 38% dei posti in terapia intensiva è occupato da malati Covid. La Lombardia è tra le 9 Regioni oltre la soglia di allerta fissata dal ministero nel 30%. Il limite viene superato anche in Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%).