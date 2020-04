Natalia Danesi È la settimana decisiva per l’avvio a Brescia della campagna di test sierologici per rilevare gli anticorpi anti Coronavirus nel sangue dei pazienti. Qualche esperimento è stato effettuato negli scorsi giorni da parte di aziende private che hanno anticipato i tempi, ma lo screening più massiccio dal punto di vista dei numeri dovrebbe partire giovedì. Il condizionale è d’obbligo perché le strutture sanitarie, a quanto si apprende dal Civile, sarebbero ancora in attesa di istruzioni precise (la Poliambulanza sta già effettuando esami autonomi). LA REGIONE ha acquistato la prima partita di 500 mila kit del test realizzato con il Policlinico San Matteo, di cui a Brescia dovrebbero arrivare circa 40 mila pezzi. «Brescia- conferma l’assessore al Bilancio del Pirellone, Davide Caparini - è sicuramente al centro anche del programma di testing sierologico, oltre che seconda in Lombardia per numero di campioni molecolari eseguiti». (...)

