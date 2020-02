Il bando voluto da Comune di Brescia, Aler e Regione Lombardia insieme per la vendita della torre Tintoretto di via Robusti, a San Polo, ha funzionato. E di certo uno dei motivi è stata una base d’asta vantaggiosa, fissata dopo varie perizie a 1,350 milioni di euro. Entro il mezzogiorno di ieri, alla scadenza della proroga per la consegna delle offerte, nella sede dell’Azienda per l’edilizia residenziale di viale Europa è arrivata la tanto attesa busta con l’offerta di acquisto. Vuol dire che il pretendente «virtuale» del dicembre scorso è diventato reale, e la torre vuota dal 2013, dopo l’evacuazione (e ricollocazione) di circa 200 famiglie, smetterà presto di essere una zavorra sui bilanci di Loggia e Aler. Il concorrente c’è, dunque, e non era affatto scontato che ci fosse. E’ persino unico e mette al riparo dai prevedibili ricorsi degli esclusi. Il nome di chi si aggiudicherà i 21. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mimmo Varone