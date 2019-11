Qualcosa si muove intorno alla Torre Tintoretto. Con il bando di alienazione in scadenza alle 12 del 12 dicembre prossimo, già nei giorni scorsi qualche operatore ha chiesto all’Aler informazioni più dettagliate, e ciò spinge a un certo ottimismo i vertici di viale Europa, che vedono meno aleatorio l’arrivo di qualche offerta. E che peraltro non hanno avuto ancora alcun riscontro dell’esposto depositato il mese scorso alla Corte dei Conti per denunciare la presunta «svendita» di un bene pubblico offerto a base d’asta di 1,350 milioni di euro con offerte al rialzo.





QUASI IN PREVISIONE di un eventuale pronunciamento dei giudici contabili, ieri mattina il presidente dell’Azienda per l’edilizia residenziale Albano Bianco Bertoldo e il direttore generale Corrado Della Torre hanno sottolineato che l’operazione nasce da una convergenza di Regione Lombardia, Comune di Brescia e Aler stessa, «tre enti che sono una garanzia». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mimmo Varone