I soldi non puzzano, neppure se fatti con il tanfo dei rifiuti pericolosi smaltiti illegalmente e fatti marcire all’interno di capannoni trasformati in discariche abusive a Torbole Casaglia e Pontevico. Del resto per l’organizzazione smantellata dal Noe di Milano la «merda è diventata miniera». «La merda è oro» dicevano nelle intercettati due degli arrestati nel blitz della scorsa alba che meglio descrivono il business del maxi traffico illecito di rifiuti, che viaggiavano da Sud a Nord e venivano stoccati in discariche abusive in Lombardia e Veneto. I dialoghi emergono dall’ordinanza cautelare firmata dal gip di Milano Giusi Barbara. «Pensa te cosa ho trovato, ho trovato la ... la merda è diventata miniera», diceva lo scorso luglio Maurizio Assanelli, titolare di una ditta di autotrasporti al fratello Stefano, anche lui finito in carcere e che gli rispondeva: «La merda è oro». E il primo ancora: «È diventata oro, pensa che lavoro (...) questa è proprio rifiuti c’è dentro di tutto». (...)

Giuseppe Spatola