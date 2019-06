Trasporti pubblici senza fondi Il 20 novembre rischio paralisi

Il 30 giugno prossimo dovrebbe esserci l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del Tpl nel bacino unico di Brescia (e degli altri lombardi). Peccato che le gare non siano mai partite e in Regione si stia discutendo se prorogare per sei mesi o un anno. La prima conseguenza è che i contratti con le aziende di trasporto scadranno lo stesso 30 giugno e le Agenzie del Tpl dovranno prorogarli. Hanno i soldi per farlo? La risposta è il classico «ni», che nella fattispecie riassume una situazione alquanto grave. L’Agenzia bresciana è in grado di far fronte alle esigenze di cassa fino al 20 novembre, e il presidente Claudio Bragaglio, con una lettera inviata ieri a Regione Lombardia comunica che intende prorogare per soli 4 mesi. Poi, nessun pullman extraurbano potrebbe più viaggiare. (...)

Mimmo Varone