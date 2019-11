Travolto a Pisa, è caccia al treno fantasma

È caccia al treno fantasma che a Pisa ha travolto e ucciso il bresciano Andrea Nobilini, studente di medicina di 20 anni. La Polizia ferroviaria toscana, infatti, sta lavorando per rintracciare il convoglio che all’alba di giovedì ha travolto l’universitario bresciano mentre, all’altezza di un passaggio pedonale, stava attraversando la ferrovia di ritorno a casa da una festa. Sul treno merci analizzato nel- l’immediatezza del ritrovamento del cadavere non sono stati trovati «indizi utili». Per questa ragione la Polizia ferroviaria ha richiesto il numero identificativo dei treni di passaggio dall’alba sulla Pisa-Lucca e ha avviato nuove indagini. Fino a ieri sono stati controllati otto treni e al vaglio degli inquirenti dovrebbero passarne almeno altri due. La difficoltà, ammessa dagli stessi investigatori, è quella di trovare segni dell’impatto sulle carrozze. (...)

Giuseppe Spatola