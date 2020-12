Treni a idrogeno, firmata l'intesa

Protocollo d’intesa tra Fnm, A2a e Snam per la mobilità a idrogeno verde in Lombardia sottoscritto questa mattina a Milano dal presidente di Fnm Andrea Gibelli, dall’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini e dall’amministratore delegato di Snam Marco Alverà che ha l'obbiettivo di «studiare modalità di fornitura e rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili» per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo annunciati da Fnm e Trenord lo scorso 26 novembre. Il piano, denominato H2iseO, consentirà di dar vita in Lombardia, e in particolare nell’area del Sebino e della Valcamonica, alla prima ’Hydrogen Valley’ italiana, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni a idrogeno e delle relative infrastrutture. In base all’accordo siglato Fnm, A2A e Snam collaboreranno, ciascuna per le proprie competenze, alla realizzazione di un sistema di produzione e rifornimento per i nuovi convogli a energia pulita, che saranno acquistati da Fnm e affidati a Trenord (50% Fnm e 50% Trenitalia) e che sostituiranno gli attuali a motore diesel sulla linea ferroviaria gestita da Ferrovienord (società al 100% di Fnm). Successivamente, entro il 2025, la soluzione idrogeno verrà estesa anche al trasporto pubblico locale, con circa 40 mezzi gestiti in Valcamonica da FnmAutoservizi, la società che gestisce gli autobus delle Ferrovie Nord, con la possibilità di aprire anche alla logistica merci. La conversione a idrogeno della tratta ferroviaria rappresenta per Fnm, A2a e Snam un «primo passo verso la decarbonizzazione dell’intero sistema di trasporto pubblico locale della valle», offrendo opportunità in questo senso anche alla mobilità privata, grazie alla «versatilità» delle stazioni di rifornimento. «Innovazione e sostenibilità sono due parole chiave della nostra azione, valori che sono alla base di questa importante collaborazione», ha commentato l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, secondo il quale «l’idrogeno potrà certamente avere un ruolo fondamentale nel favorire la transizione energetica, per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo di emissioni di Co2 zero al 2050».