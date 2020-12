Anche il ponte dell’Immacolata è rimasto al lavoro, tra una conferenza a distanza con il commissario Arcuri e le ultime strategie sulla pandemia. Marco Trivelli, direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, dopo aver guidato gli Spedali Civili nell’emergenza Covid della scorsa primavera, vuole che il sistema sia pronto. «E’ in uscita un documento regionale su un possibile terzo picco pandemico, che conferma i 4 livelli di intensità e rende più chiare le “regole di ingaggio” per le strutture, in modo da non appesantirne troppo alcune, perché la Regione è unica e tutti i territori devono contribuire – dice -. Una nuova ondata? Nessuno può fare previsioni, ma osservando quanto accaduto questa estate mi aspetto che possa ripartire, per questo dobbiamo prepararci ad arrivare a 14-15mila letti Covid in Lombardia, senza che nessuna delle strutture vada sotto il livello di sostenibilità». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Lisa Cesco