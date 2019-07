Vacanze bresciane Torna il Mar Rosso e la voglia di libertà

Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria per l’Italia, le isole di Grecia e Spagna per l’estero: i bresciani confermano le loro scelte tradizionali per la vacanza al mare, con la novità del ritorno in auge del Mar Rosso, forse in seguito al calo della tensione, reale o percepita, creata dagli attacchi terroristici che negli scorsi anni avevano penalizzato anche il settore turistico. Dal discorso resta esclusa la Tunisia che pare non riesca a riprendersi, per lo meno non nella stessa misura del Mar Rosso. QUESTO CIÒ CHE EMERGE dopo aver interpellato alcune dalle agenzie di viaggio bresciane più attive: una panoramica che quindi esclude i viaggi fai da te, opzione preferenziale soprattutto tra i giovani e tra chi cerca di risparmiare, ma anche tra chi sceglie mete vicine e di non complessa organizzazione, come la Toscana o l’Isola d’Elba. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Irene Panighetti