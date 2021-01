Vaccini, ieri al Civile le prime 150 dosi Ma è giallo-siringhe

Carenze di personale sanitario e di siringhe, alle quali si cerca di sopperire anche con medici in pensione o volontari e le scorte degli ospedali. Dopo in V-Day del 27 dicembre i problemi organizzativi per dare avvio alla vera e propria campagna vaccinale in Lombardia e nel Bresciano sono prepotentemente venuti a galla. Così, con la prima fornitura arrivata il 30 dicembre, nel bresciano si sarebbe potuto iniziare a vaccinare già dal primo gennaio. Peccato che a fronte di 14 mila vaccini arrivati non ci fossero siringhe per inoculare le dosi. Da qui la necessità di sopperire alla mancanza di forniture da parte del commissario per l’emergenza Arcuri e di cercare rimedi «casalinghi» che consentissero di avviare la campagna entro i termini slittati al 4 gennaio. Ieri agli Spedali Civili sono stati vaccinati 150 operatori sanitari. (...)

Giuseppe Spatola