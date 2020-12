Manca un giorno al via della campagna vaccinale anti-Covid in Europa. Questa mattina alle 11.20, scortato dalle auto dei Carabinieri, è arrivato allo Spallanzani di Roma il furgone che ha portato ieri in Italia i primi vaccini Pfizer che saranno distribuiti a partire da domani. Una parte delle 9.750 dosi sarà trasportata a Pratica di Mare, l’hub nazionale, dove 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell’Esercito e un P-180 della Marina) raggiungeranno le mete più lontane. Domani in mattinata, i criobox con 324 fiale più il materiale di consumo, per un totale di 1.620 dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, arriveranno all’ospedale Niguarda di Milano dove, dopo essere collocati su auto mediche appositamente attrezzate, raggiungeranno le province e i 14 siti individuati in Lombardia per la prima somministrazione. A Brescia sarà il Civile ad ospitare il V-day: l’avvio simbolico è previsto alle 13 presso la scalinata dell’ingresso sud. I primissimi a sottoporsi alla profilassi saranno il presidenti dell’ Ordine dei medici, degli infermieri, i rappresentanti degli operatori sanitari, poi i rappresentanti degli addetti ai servizi e delle realtà dell’emergenza urgenza, dei medici di base, delle Rsa. Si andrà fino ad esaurimento delle dosi, che per Brescia saranno una cinquantina. Si tratta di un primo gesto simbolico pensato soprattutto per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di vaccinarsi contro il Covid. Sull’inizio della campagna per il resto della popolazione non ci sono ancora date certe. Si procederà a tappe coinvolgendo altre categorie, a partire dagli over 60.

In diversi Paesi, dagli Usa al Canada alla Gran Bretagna, la vaccinazione anti-Covid è già iniziata. Secondo il sito Ourworldindata hanno già avuto il vaccino 3,31 milioni di persone nel mondo, con Cina e Usa che hanno superato il milione di dosi inoculate e la Gran Bretagna che è attorno a 800mila. Israele e Bahrein sono invece le nazioni con il maggior numero di vaccini pro capite, con oltre il 2% della popolazione vaccinata.