«Verifiche utili per il futuro»

«Il dramma che stiamo vivendo in Lombardia non deve ripetersi: abbiamo il dovere di approfondire con una commissione d’ inchiesta»: sono le parole del consigliere regionale 5S Ferdinando Alberti. Che poi aggiunge: «Va fatta trasparenza sulle cause dell’ampia diffusione del virus, vanno valutati eventuali errori di programmazione, difetti organizzativi legati al sistema sanitario lombardo, problemi e carenze nella catena di comando anche legati alla legislazione regionale in vigore. Le verifiche saranno assolutamente scrupolose a partire dalla distribuzione a singhiozzo dei dispositivi di protezione individuale, al limitato ricorso ai tamponi, fino all’orrore nelle case di riposo e ai numeri reali della pandemia. La Commissione sarà la sede opportuna per programmare una sanità lombarda che sappia affrontare coerentemente le emergenze».

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola