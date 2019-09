Vigili del fuoco e Protezione Civile: insieme per la sicurezza

Protezione Civile e Vigili del Fuoco, una sinergia che si rinnova puntualmente nelle missioni di soccorso. Ma non solo. Ne è la prova la visita di ieri della comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Natalia Restuccia, in carica dallo scorso maggio, alla sede del Gruppo Protezione Civile Val Carrobbio, specializzato nell’antincendio boschivo. Uno dei gruppi più consolidati e longevi della Lombardia: l’associazione, con sede in via Gatti a Sant’Eufemia, può contare su oltre 40 volontari, tra uomini e donne, un distaccamento a Salò e un equipaggiamento di tutto rispetto. ATTREZZATURA specialistica mostrata con orgoglio dal presidente Mauro Rocco al capo dei pompieri: mezzi di soccorso e attrezzature adatti ad intervenire in caso di incendi, a seguito di calamità idrogeologiche e nelle attività di logistica. Parte integrante della colonna mobile della Protezione Civile di Brescia e pronti ad agire sia via terra sia con l’utilizzo di elicotteri. (...)

Marta Giansanti