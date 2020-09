La quota zero rimane un miraggio: non si abbassano i positivi in provincia di Brescia dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 36 per un totale da inizio pandemia di 14.462. Tornano sopra i 500 (506) gli isolamenti domiciliari obbligatori mentre i guariti sono 11.348, 4 in più rispetto al rilevamento di mercoledì. Rimangono 2734 i decessi registrati nel Bresciano, compresa la Vallecamonica (202). In Lombardia sono stati registrati 228 positivi al coronavirus, di cui 41 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologico, e un morto. In totale, dall'inizio dell'epidemia, si sono registrati 16.870 decessi. I tamponi effettuati sono stati 14.077 (totale complessivo: 1.644.192), mentre i guariti-dimessi 60 (totale 76.467, di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti). I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 5 unità (27), come anche i ricoverati (+5, totale a 225). A fronte di 17.082 tamponi mercoledì si erano registrati 237 positivi e 2 morti. (...)

GIU.S.