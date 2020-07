Zooprofilattico, salto di qualità da 45 milioni

L’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna, che ha a Brescia la sua sede centrale, è un eccellenza destinata a diventare ancora più eccellenza. Nel giro di due o tre anni, infatti, sarà avviato e terminato l’ampliamento della struttura di via Bianchi. Un intervento di notevoli dimensioni, che non solo potenzierà in modo cospicuo gli spazi dedicati ai laboratori, ma permetterà un salto qualitativo, consentendo di svolgere ricerca e sperimentazione ai più alti livelli e col massimo della sicurezza biologica. Facendo appunto dell’istituto di Brescia il più all’avanguardia del Paese, e un presidio di sicurezza sanitaria tanto importante quanto più dovessimo trovarci a condividere scenari epidemiologici complicati ed emergenze come quelle di questi mesi. L’investimento in via Bianchi è di 45 milioni di euro, «che già si trovano nelle casse dell’istituto», assicura il nuovo direttore generale Giorgio Frazzi, alla guida dell’istituto dal dicembre dello scorso anno. (...)

Eugenio Barboglio