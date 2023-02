Acqua dall’Adige per il Garda? L’idea non piace alla Comunità

«Non c’è acqua nel lago? Peschiamola dall’Adige». Per la regolamentazione dei livelli del lago durante i periodi di emergenza sembra essere tornati indietro nel tempo, a una quindicina di anni fa. Stessa crisi e analoghe proposte, avanzate anche questa volta, dai consorzi agricoli della pianura. Nel 2007 il Commissario nominato per l’emergenza idrica dispose di riversare nei futuri periodi di crisi l’acqua dell’Adige nel lago di Garda attraverso lo scolmatore di Mori. Ipotesi che la Comunità del Garda considerò (e considera tuttora) nefasta e disastrosa. Per questo motivo presentò ricorso al Tar del Lazio e al Tribunale superiore delle acque, vincendolo, nonostante il contro ricorso di Confagricoltura e una raccolta di 7 mila firme degli agricoltori della pianura. La questione è tornata in questi giorni di attualità in occasione del vertice organizzato nei giorni scorsi a Peschiera tra la Comunità del Garda (in rappresentanza di tutti e 25 i comuni rivieraschi, più altri 15 comprensoriali) Aipo, Consorzio del Mincio e Consorzio del Garda-Chiese. L’obiettivo? Programmare linee comuni in vista della prossima estate che si annuncia drammatica con il perdurare della siccità e livelli del lago già in fase di pre-allerta. Secondo Massimo Lorenzi, presidente del Consorzio del Mincio, l’apertura dello scolmatore Adige-Garda sarebbe la soluzione ideale ma l’idea non viene nemmeno presa in considerazione dal comprensorio benacense. «Sarebbe un cambio di destinazione d’uso – sottolinea il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa -: la galleria serve solo per scolmare le piene e proprio perché una manovra del genere salva vite umane. Diversamente il Garda non è un serbatoio da riempire e svuotare a seconda delle esigenze. E poi se c’è siccità per il Garda vale anche per l’Adige». L’ipotesi andrebbe esclusa. «Non è ipotizzabile l’utilizzo dell’acqua da un bacino, quello dell’Adige in questo caso, ad un altro, ovvero quello idrografico del Po all’interno del quale rientra anche il lago di Garda- osserva Ceresa - Nel 2007 il Tar scongiurò questa ipotesi e adesso torna nuovamente sul tavolo, ma scredita solo chi la propone». La costruzione della galleria Adige-Garda nasce come noto per difendere la città di Verona dall'allagamento attraverso un «bypass» verso il lago di Garda, che grazie al suo grande bacino può contenere una parte delle acque di piena. L’ultima grande apertura dello scolmatore risale alla fine di ottobre del 2018 in occasione dell’ondata di maltempo che flagellò il Trentino e il nord Italia. In quel caso si trattava di una situazione d’emergenza e furono scaricati nel lago 17 milioni di metri cubi d’acqua in sedici ore di apertura».•. L.Sca.