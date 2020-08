Acrobazie e musica: il circo sale in castello

Da domani a domenica alle ore 21 il grande castello visconteo-veneto di Lonato farà da cornice al circo contemporaneo della compagnia «Side Kunst Cirque» nell’ambito del festival annuale dell’arte circense. In scena lo spettacolo «Domoi», un turbine di acrobazie fisiche e musicali inteso come contenitore dei confini più remoti ancora da esplorare, spazio da percorrere con un linguaggio del circo infinito. Tenendo conto delle limitazioni imposte dai protocolli sanitari è stata allestita una tribuna all’aperto sotto i bastioni della rocca, con una capienza massima di 200 persone. La prenotazione è obbligatoria, con i posti assegnati. Si può telefonare allo 0309130060. L’ingresso costa 12 euro per gli adulti (ridotto per bambini dai 4 ai 12) a 8. Ma il circo approderà anche nelle frazioni con degli spettacoli gratuiti di marionette e giocoleria a Sedena e Centenaro. Il cartellone è promosso dalla Fondazione Ugo da Como e dal Comune di Lonato. •

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

R.D.