Addio a Tarcisio Romuli il veterano degli alpini

La notizia della scomparsa dell’alpino Tarcisio Romuli, classe ’40, ha intristito la comunità di Salò, ma tutto il comprensorio alto gardesano. Penna nera della sezione Monte Suello di Salò, Tarcisio Romuli, originario di Vobarno era conosciuto per il suo altruismo e l’animo gioioso, qualità che hanno contraddistinto la sua operosità verso gli altri. «Aveva sempre il sorriso e ad ogni occasione era in prima linea per aiutare il prossimo», è il commosso ricordo del capo sezione Paolo Orsati. Di lui si ricordano le trasferte in occasione del terremoto in Friuli, l’alluvione del Piemonte e il terremoto in centro Italia. Nel 2016 il gruppo di Salò gli aveva conferito il premio «Don Antonio Andreassi» per l’alpino dell’anno dopo 47 anni trascorsi al servizio della sezione, «dimostrando encomiabile spirito di collaborazione e solidarietà nei confronti dei più bisognosi, operando con umiltà, prezioso cameratismo e disponibilità». (...)

L.SCA.