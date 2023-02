Affitti brevi e abusivi sul Garda: «A tutto c’è un limite»

Per affrontare il tema delle locazioni turistiche abusive, serve un tavolo di lavoro tra i consorzi turistici e i comuni rivieraschi della sponda bresciana, veneta e trentina. Lo chiedono le principali associazioni di albergatori e strutture ricettive del lago, invocando strumenti legislativi più efficaci per limitare un fenomeno definito «fuori controllo» e che provocherebbe almeno due ordini di conseguenze. Il primo: l’espulsione dei residenti dai paesi del lago, dove la locazione breve per turisti mette fuori mercato chi cerca una casa normalmente in affitto. Il secondo, con riferimento agli «abusivi»: è una concorrenza sleale e alla lunga un rischio sistemico per le attività turistiche regolari.

Fare squadra per portare a casa strumenti di legge che possano limitare il fenomeno e contrastare le irregolarità

È la proposta del presidente del Consorzio turistico Garda Lombardia Massimo Ghidelli, al traino della lettera inviata il gior o precedente da Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto, a 15 sindaci dei Comuni lacustri della sponda orientale del lago, per richiedere maggiori controlli sugli affitti turistici e l’appello di estendere la norma «Salva Venezia» anche sulla riviera del lago. «Quello delle locazioni non imprenditoriali è un tema che credo debba essere affrontato unitariamente qui sul Garda, al pari di altre questioni come collettore, ciclabili e mobilità – premette Ghidelli –. Anche noi bresciani sposiamo la proposta lanciata da Ivan De Beni».

Per «modello Venezia» si intende l’emendamento che dà ai Comuni la facoltà di regolamentare e fissare un limite al numero di immobili che possono essere affittati in forma non imprenditoriale, e fissare una durata massima delle locazioni brevi non superiore a 120 giorni l’anno, mentre per il restante periodo il Comune potrà autorizzare o meno gli affitti. E ancora:mettere a punto politiche abitative che tengano conto anche delle esigenze dei residenti e dei lavoratori, attivando nel contempo, come rimarcato dal presidente di Federalberghi Garda Veneto, una strategia di controlli incrociati per portare a galla il fenomeno del sommerso.

Le case vacanza sui siti internet

I dati dell’Osservatorio del Turismo del Garda Veneto dicono che solo sul portale Airabnb sono presenti sulla Riviera degli Olivi più di 3.500 annunci, l’88,1 per cento dei quali è un intero appartamento e il 74,3 per cento afferisce a host che gestiscono più alloggi: «Un quadro purtroppo simile a quello in Provincia di Brescia – osserva Massimo Ghidelli -: qui da noi sono attualmente censite regolarmente un migliaio di case vacanza a fronte di un numero quadruplo sui siti internet».

«Situazione fuori controllo - afferma il presidente di garda Lombardia - dove gli affitti irregolari e i pagamenti in contanti sono la consuetudine. Dalle nostre parti, tra Sirmione, Desenzano e Salò si possono trovare sui siti web centinaia di offerte e i Comuni sono impossibilitati a trovare la quadra».

La messa a reddito degli appartamenti di proprietà

Negli ultimi anni il lago di Garda piace anche agli italiani e in questo periodo si fa a gara a prenotare un posto al sole per Pasqua. «La situazione sta diventando di stagione in stagione molto concorrenziale tra queste realtà sommerse e i nostri alberghi: Airbnb per tanti è la soluzione ideale per mettere a reddito appartamenti di proprietà con solo una spesa del 10% di commissioni, al contrario delle strutture ricettive regolari che promuovono offerte turistiche soggette alla tassa di soggiorno ed altri oneri fiscali. Certo, non sono realtà concorrenziali ai 4 e 5 stelle, ma senza regolamentazioni, questo sottobosco sta diventando una piaga per tutto il resto del nostro comparto ricettivo». •