Affitto breve, lo spauracchio della partita Iva

L’intricata giungla degli affitti brevi, di case e appartamenti vacanze (Cav) potrebbe intricarsi ancora di più con il sovrapporsi di norme nazionali e regionali. A Roma in questi giorni si discute dell’ipotesi di obbligare i proprietari che affittano, anche per pochi giorni, a dotarsi di partita Iva, con regime forfettario, anche quando viene fatto in modo non imprenditoriale: allo stesso tempo si ipotizza la possibilità di dare mano libera ai Comuni nella regolarizzazione (e anche nella limitazione) delle licenze. In Lombardia, intanto, alla fine dell’anno è stata approvata la norma che permette ai titolari di Cav (strutture ricettive a tutti gli effetti, con regole precise) di trasformare la propria attività in una «locazione turistica», un tempo riservata solo a chi affittava delle stanze e non tutta la casa, in cui però vi è un limite massimo di 30 giorni consecutivi di alloggio (mentre per i Cav il turista può fermarsi anche tutta l’estate, o tutto l’anno). (...)

Alessandro Gatta