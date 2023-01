Al centro sociale il fascino del viaggio

Torna dal prossimo 13 gennaio alla sala conferenze del Centro sociale Due Pini di Salò la rassegna «Diario di viaggio», finestra aperta sul mondo per condividerne la bellezza e la conoscenza. Il ciclo di appuntamenti è organizzato ogni secondo venerdì del mese in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali ed è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si apre con Giava e l’Indonesia con i racconti di Cesare Linoto e Guido Bressan. Il 10 febbraio spazio a Giovanna Coco e Gabriella Salvadori con il «cammino primitivo» di Santiago mentre il 10 marzo Liliana Crescini sarà protagonista con i cinque sensi del Portogallo. Il 14 aprile invece, Francesco Mulas condurrà i presenti nella Sardegna preistorica e muragica, poi il 12 maggio sarà il turno della terra dorata di Birmania raccontata da Claudia Bragaglia. Si chiude il 9 giugno con la voce della poesia e della chitarra in Spagna, narrata da Luca Lucini. •. L.Sca.