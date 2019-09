Al Festival del paesaggio un invito fra terra e acqua per un futuro sostenibile

«Più che un Festival è un momento di consapevolezza e di responsabilità», ha spiegato il vice presidente del consorzio turistico Garda Lombardia Luigi Bertoldi, alla presentazione del programma ieri mattina all’ex Casinò di Gardone Riviera. È LA SECONDA edizione di «Paesaggio Garda Festival» che durante l’intero mese di ottobre, nell’anno del «turismo lento», si svolgerà su tutto la riviera del lago di Garda «Una rassegna virtuosa - sottolinea Bertoldi - che racchiude tutte le caratteristiche del nostro territorio coinvolgendo anche le amministrazioni comunali, proponendo eventi per quattro settimane destinati a destagionalizzare l’offerta turistica benacense» Il Festival ideato dall’associazione «Lacus» nasce per proporre attività che suscitano emozioni e fanno riflettere con al centro il paesaggio e la sua importanza, per un modello gardesano di sviluppo sostenibile. (...)

L.SCA.