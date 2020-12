Cambiano le regole, ma per il comparto turistico ricettivo del Garda bresciano il risultato resta immutato: troppi i paletti, tanto vale rimandare le aperture a tempi migliori. «MI SONO confrontato online con i rappresentanti dei nostri 800 associati, da Sirmione a Limone, e il nostro partner Visit Brescia, con il quale intensificheremo le collaborazioni promozionali del comprensorio - spiega il presidente del Consorzio turistico Garda Lombardia, Luigi Alberti - e senza tanti giri di parole non l’abbiamo presa molto bene. Soprattutto sul versante della ristorazione rimangono problemi importanti. La chiusura alle 18 non incentiva certo le persone a scegliere il lago per concedersi qualche giorno di vacanza. Per questo motivo le attività, che apriranno per il periodo natalizio, si conteranno sulla punta delle dita». (...)

Luciano Scarpetta