«Antiche rive» da rinforzare Cantieri al via

Resterà chiusa da lunedì fino alla fine dei lavori la caratteristica passeggiata delle «Antiche Rive» di Salò. Prenderanno infatti il via in uno degli scorci più caratteristici della fascia a lago salodiana, le opere di consolidamento delle scogliere per mettere in sicurezza la struttura e rimediare ai danni provocati nel tempio dagli agenti atmosferici. La spesa prevista di 150 mila euro è cofinanziata al 50 e 50 da Regione Lombardia e Autorità di Bacino. Nel dettaglio verrà messa in sicurezza la scogliera in zona rive e davanti alla piazzetta Amici del Golfo, per consolidare il muro a lago in uno dei punti più fotografati di Salò, dove l'effetto dell'onda produce col tempo danni al manufatto. I lavori coinvolgeranno anche i pennelli delle «Antiche Rive» nei pressi del vecchio mulino: sono pontili in cemento rivestiti in legno che, sottoposti agli agenti atmosferici, necessitano adesso di manutenzione. Tutti i lavori verranno ultimati entro l’inizio della stagione turistica, viene assicurato, come è sempre opportuno quando si interviene sulla fascia a lago. In precedenza invece, lo ricordiamo, si erano conclusi lungo l'intera passeggiata gli interventi di riqualificazione con sostituzione della pavimentazione in doghe di legno, che nel tempo era stata soggetta a un visibile degrado, con pavimentazione in ghiaino lavabile, più funzionale e duratura. La pavimentazione legno è stata mantenuta sui ponti, i tratti sul lago e i moli. Qui il legname in larice è stato sostituito con legno Iroko, più resistente all'acqua. Il Comune procederà ai lavori nell'area di competenza del demanio lacuale. la cui gestione è in capo all'Autorità di bacino dei laghi Garda e Idro e per questo, al traino del protocollo d'intesa approvato lo scorso giugno, la Giunta comunale aveva approvato il progetto redatto dal Demanio lacuale. •. L.Sca.