Assaggi al frantoio per la festa dell’olio

«In Veritas»: oggi a San Felice si celebra la giornata dell’olio e dell’ulivo. Appuntamento dalle 10 alla cooperativa agricola di via delle Gere, dove si trova il frantoio più produttivo della Lombardia, con un ricco cartellone di eventi. Il programma offre aperitivo mattutino alle 11.30 e pomeridiano alle 17, quindi degustazioni guidate di olio alle 14.30 e poi alle 16.30, il laboratorio per ragazzi (alle 15) sul tema «Costruiamo un simbolo di pace», Infine il convegno (alle 15.30) intitolato «Il lato oscuro della crusca», ovvero l’alchimia dell’arte bianca a cura di Gianluca Fonsato. Per tutto il giorno banco di assaggi di formaggi di capra e della Valsabbia, i taglieri in legno di ulivo di Piergiorgio Rizza, l’artista della lavorazione del legno Agostino (con un tornio del 1873), gli stand dell’associazione Art Space e della Libreria Castelli Podavini, l’esposizione «Tra me e arte» di Chiara Beschi. Per info: 0365 62341. •. A.Gat.