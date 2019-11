L’ecotassa dà una mano a far quadrare il bilancio

Nel Consiglio comunale di Bedizzole, giovedì sera, l'assessore al bilancio Giuseppe Berthoud ha illustrato con chiarezza la quinta variazione di bilancio. Per le spese in conto capitale vi è stata una variazione di 228.400 euro, dovuta a 60 mila euro di minori entrate a seguito di minori conferimenti in discarica e a 168.400 euro per maggiori spese. LE VARIAZIONI saranno coperte per 88.700 dalla ecotassa che la Regione Lombardia ha restituito al Comune (è la prima volta, in applicazione della legge), ma anche da minori spese di 136.300. Le minori spese derivano per 120 mila euro da una provvisoria differente destinazione del completamento del restauro dell’ex centralina del Bettoletto, beneficiaria di un contributo di Green Up tramite di 500 mila euro. (...)

N.ALB.