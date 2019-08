Bisse, il Palio all’epilogo parla ancora veronese

Incassando sabato sera un secondo posto davanti al pubblico veneto di Cassone di Malcesine, l’altrettanto veneta bissa Arilica di Peschiera ha messo definitivamente le mani sulla 52esima edizione del Palio delle bisse del Garda e quindi sulla Bandiera del Lago. Il campionato non è ancora finito, ma sabato, comunque vada, verrà celebrata la sesta vittoria degli arilicensi nella storia della competizione: i successi sono arrivati con Peschiera nel 1996, e poi per quattro volte successive, 1999, 2000, 2001 e 2012, con Ichtya. Con i 29 punti conquistati nella penultima gara, le canotte nere di Peschiera hanno raggiunto 176 punti in classifica generale, 5 in più dei loro fratelli/rivali della bissa Peschiera, fermi a 171. E con questo vantaggio, sabato sera nel golfo di Salò Alan Di Caprio, Marco Dolza, Raffaele Barbieri e Stefano Mazzurega potranno permettersi tranquillamente di fare passerella terminando anche all’ultimo posto nella batteria A. (...)

L.SCAR.