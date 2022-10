Boeri: «La vegetazione elemento strutturale»

«Dopo la drammatica esperienza del Covid, è ancora più urgente ripensare alla distribuzione dei servizi per la salute immaginando una struttura sanitaria diffusa nel territorio. Per questo siamo stati felici di rispondere alla richiesta di Asst Garda e Regione Lombardia». Così l’architetto e urbanista Stefano Boeri, vera «archistar» professore ordinario al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione La Triennale, ha spiegato con entusiasmo il suo impegno per la nuova struttura di Salò. Dove si realizza progettualmente un concetto analogo a una delle opere che gli hanno dato la maggior fama, il «Bosco verticale» a Milano, primo prototipo di edificio residenziale sostenibile con facciate ricoperte di alberi e piante. Si chiama: riforestazione metropolitana, dove la vegetazione è elemento essenziale dell’architettura. Sarà così anche per la Casa di comunità a Salò dove il verde ha un ruolo fondamentale: «Nella prospettiva di valorizzare gli aspetti di sanità sociale per la comunità, abbiamo immaginato un edificio circolare caratterizzato da una corte aperta, una facciata verde e un elevato grado di autosufficienza energetica – illustra Boeri –. La facciata esterna funge da sistema di ombreggiamento e supporto per la vegetazione, con piante rampicanti e cascanti cresciute in vasi-marcapiano. In questo modo la vegetazione diventa parte integrante del sistema oscurante e di raffrescamento naturale del progetto». L.Sca.