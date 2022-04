Bvg Trail, il debutto si tinge subito di rosa

Si tinge di rosa la grigia giornata in stile fiordo norvegese che sabato ha caratterizzato la settima «nuova» edizione della Bvg Trail, corsa disputata su due tracciati ad anello (42 e 22,8 chilometri) con partenza e arrivo a Navazzo, sulle colline dell’entroterra di Gargnano. Fabiola Conti di Legnano è regina della lunga distanza sui monti del parco alto Garda, e taglia per prima il traguardo dopo una cavalcata di 42 chilometri e 2500 metri di dislivello disputata per oltre metà del tracciato in compagnia di Diego Angella, atleta di Roncadelle della società sportiva 3 Santi Nave. Angella per la classifica ufficiale è secondo a sette millesimi dalla Conti, «utili» solo in funzione della statistica. L’atleta della Runawai Milano ha concluso la sua fatica in 4.21’32” con lo stesso tempo del bresciano sempre presente alle precedenti sei edizioni della corsa gardesana. Sul terzo gradino del podio è salita l’altoatesina Julia Kessler (4.30’15”, Sport Club Merano). Più che Bassa Via del Garda, l’antica ragnatela di sentieri d’epoca romana che ai tempi collega(va)no la sponda occidentale del lago da Salò a Riva, la settima edizione ha abbandonato il tradizionale percorso da Salò a Limone concentrando il tragitto tra le nebbie delle cime di monte Comer e Denervo, tetto della competizione a quota 1462 metri dove la visibilità si riduceva a una quindicina di metri, Tignale e il suo santuario di Montecastello, la riviera di Gargnano e la risalita finale al traguardo posto al campo sportivo di Navazzo. Sono 243 gli atleti che si presentano al via sotto qualche goccia di pioggia. Il gruppo di concorrenti si è subito allungato verso Briano sotto la spinta dello strappo inferto dall’atleta di Legnano reduce dal trionfo alla Magnifica Salodium di Salò e argento agli Europei di skyrunning qualche mese fa in Portogallo. Poi dopo 16 chilometri l’allungo decisivo dalle parti del santuario di Montecastello a Tignale in tandem con Diego Angella e coppia che rimane tale fino al traguardo. Detto della «grande», nella «piccola Run» da 22 chilometri e 800 metri, sono ben 259 i partenti. La vince Enrico Cozzini (Gs Fraveggio), trentino di Lasino, già protagonista al trail di Salò, sul tracciato disegnato attraverso la discesa sulla riviera del lago, il transito dalla valle delle Cartiere a Toscolano e la risalita alla frazione di Gaino prima di tornare a Navazzo attraversando le frazioni di Fornico e Sostaga. Cozzini taglia il traguardo in 1.42’38” seguito a meno di due minuti da Giuseppe Pedretti della New Atletics Sulzano (1.44’07”) e da Andrea Gambardella (Carvico Skyrunning, 1.45’58”) allo sprint su Mattia Tiraboschi (Gs Marinelli Comenduno, 1.45’.59”). Debutto d’applausi insomma per la prova organizzata dal Gs Montegargnano. •.