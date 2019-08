Cantiere di corsa: piazza de’ Medici rifatta in un mese

Come da programma, in perfetto orario: si sono conclusi a Gavardo, in un mese esatto, i lavori di riqualificazione di piazza de’ Medici, la piazza della chiesa, con la sostituzione di parte del ciottolato ormai ammalorato - l’ultimo intervento di rilievo risaliva a un ventennio fa - sostituiti da cubetti di porfido del Trentino, per un totale di circa 200 metri quadrati. Finiti i lavori, ma non il cantiere: ci vorranno almeno una decina di giorni prima della rimozione delle transenne e la definitiva pulizia dell’area oggetto dell’intervento, il tempo necessario affinché i cubetti appena posati siano definitivamente ancorati al terreno. La pavimentazione sostituita riguarda in particolare le corsie centrali del parcheggio, le più dissestate a causa del transito veicolare e in particolare del passaggio di furgoni, scuolabus e spazzatrici. (...)

A.GAT.