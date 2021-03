Ciclabili, la rete cresce e valorizza le montagne

Che sorvolino il lago o sfiorino il cielo, le piste ciclopedonali danno sempre spettacolo nel territorio del Parco dell’alto Garda bresciano. Soprattutto ai tempi del distanziamento sociale, sostenendo un ridotto movimento turistico che si muove in bicicletta o impugna i bastoncini da trekking. Le piste sono una risorsa, e per valorizzare ulteriormente l’utilizzo turistico delle montagne tra il Garda e l’Eridio, a giugno inizieranno le manutenzioni e l’ampliamento dei tracciati esistenti, 72,3 chilometri di cui solo 3,2 in Trentino, realizzati in passato a cavallo dei Comuni di Limone, Tremosine, Magasa e Valvestino. «L’itinerario in quota sarà pronto entro la fine dell’anno», annuncia il presidente della Comunità montana Parco alto Garda Davide Pace: al suo ente è stato assegnato per questo un contributo in conto capitale a fondo perduto pari a un milione e 380mila euro derivante dai fondi per i Comuni di Confine. (...)

