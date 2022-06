Colpì la ex con le forbici Chiesti 8 anni di carcere

Secondo la ricostruzione fatta dalla procura avrebbe colpito al collo la ex utilizzando un paio di forbici trovate su un tavolino all’interno del negozio di pelletteria che la donna gestisce in centro a Gardone Riviera. Per il pm si sarebbe trattato di un tentato omicidio e per il presunto responsabile, il 55enne Angelo Macrì, ha chiesto al termine della sua requisitoria (il processo si sta celebrando con il rito abbreviato) una condanna a 8 anni di reclusione. «Già qualche mese prima l’aveva aggredita», ha ricordato in aula il pm. «È entrato in negozio urlando - ha raccontato ieri in aula la donna che dopo l’aggressione era rimasta in coma 15 giorni -. Poi sono finita a terra, lui si è messo sopra di me e ha cercato di strangolarmi. Poi sempre tenendomi a terra ha preso le forbici, mi ha sollevato per i capelli e mi ha colpito al collo con le forbici. Sono corsa al bar vicino per chiedere aiuto e mi hanno portato in ospedale». Diametralmente opposta la ricostruzione fatta dall'imputato, oggi ai domiciliari in Piemonte dopo avere trascorso diversi mesi in carcere. «Abbiamo litigato - ha spiegato alla corte il 55enne di origine calabrese ricostruendo il pomeriggio dello scorso 17 agosto - Lei aveva in mano le forbici e si è ferita da sola». Contro di lui ci sarebbero però le parole di alcuni testimoni che, dopo l’aggressione avvenuta nel retro del negozio, l’avrebbero sentito urlare di averla uccisa. Il 55enne dopo avere colpito la donna, con lei aveva avuto una relazione ed erano soci in affari, aveva detto di volere andare dai carabinieri a denunciarla. I militari lo avevano intercettato poco lontano dal negozio teatro della vicenda e lo avevano fermato. Per lui si erano aperte le porte del carcere. La sua difesa ha chiesto per lui l’assoluzione o che il reato venga derubricato in lesioni. La parte civile ha chiesto una provvisionale di 25 mila euro. L’udienza è stata aggiornata al 16 giugno per le eventuali repliche e la sentenza.•. Pa.Ci.