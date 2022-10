Con i vigili del fuoco un sabato in relax insieme ai cittadini

In occasione della IV edizione della Settimana nazionale della protezione civile (prevista dal 10 al 16 ottobre), anche il distaccamento dei vigili del fuoco di Salò in via Turrini nella giornata di sabato ha aperto le sue porte alla cittadinanza. Istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’Onu, la giornata (dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30), la manifestazione di Salò ha visto i partecipanti coinvolti in un percorso con varie attività finalizzate, soprattutto per la gioia dei più piccoli, alla conoscenza del mestiere del vigile del fuoco e, per i più grandi, alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio negli ambienti di vita. Un momento dunque non solo celebrativo e per certi versi «ricreativo», ma anche un’occasione per stabilire un contatto fra questo fondamentale servizio e la cittadinanza, per informare e prevenire. Composto da 30 vigili permanenti e da altrettanti volontari che operano in un’area vastissima del comprensorio gardesano che copre oltre alla riviera del lago, la Valtenesi e la Vallesabbia, il presidio dei vigili del fuoco di Salò ha già effettuato alla data odierna oltre 800 interventi in poco meno di dieci mesi nel 2022. Nei giorni scorsi Regione Lombardia ha finanziato con 582 mila euro diciassette distaccamenti della Provincia di Brescia e tra i beneficiari in elenco c’è anche Salò attraverso un contributo di 33.626 euro. •. L.Sca.