Con la Borsa dei Laghi i territori fanno rete

Una motonave ormeggiata a Desenzano del Garda, ospita la 21a edizione della Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia. Un evento che coinvolge 80 buyer da 25 nazioni del mondo e 130 operatori nel settore del turismo provenienti dalla Lombardia, Trentino, Piemonte e Veneto. Territori diversi che fanno fronte comune per ottenere l'interesse internazionale. Un progetto su cui la Camere di Commercio di Brescia ripone particolari aspettative. «Questa iniziativa è frutto della condivisione delle camere di commercio delle realtà del Nord Italia in cui sono presenti laghi e organizzazioni d’impresa - spiega Massimo Ziletti, segretario generale Cdc -. Questo evento è un segno di speranza nel tentativo di tornare rapidamente alla normalità dei flussi turistici dopo l’intermittenza del contagio». Se i primi due giorni sono dedicati ad intessere relazioni sull’imbarcazione dal nome bresciano doc «Tonale», nelle giornate successive fino al 27 il tour proseguirà nei territori interessati. Per Manuel Gabriele, direttore di Visit Brescia, «vogliamo favorire l’incontro tra buyer internazionali e operatori del territorio affinché nascano collaborazioni future». L’organizzazione è gestita da Visit Brescia. «Il progetto nasce dalla condivisione degli operatori del territorio - commenta il presidente Marco Polettini -. C’è la necessità di una strategia comune, di un brand che valorizzi le unicità locali per poter essere maggiormente appetibili sui mercati internazionali». Circa 1400 operatori esteri hanno già visitato in queste 21 edizioni il nostro territorio, e nel 2020 Brescia ha primeggiato nella classifica delle mete turistiche della Lombardia. Dal primo anno (2002) le presenze nella nostra provincia sono aumentate di 3 milioni. «Il turismo lacustre in Lombardia fa numeri molto importanti perché ogni lago ha le sue eccellenze - spiega Lara Magoni, assessore al Turismo di regione Lombardia-. Ogni zona attrae per l’enogastronomia, oppure per la capacità culturale: pensiamo alla realtà del Vittoriale o alla Rocca D’Anfo sul lago d’Idro». Rimane sullo sfondo lo scenario internazionale piuttosto precario che non semplifica la ripresa dopo la pandemia. «Quanto avviene in Ucraina è disastroso dal punto di vista dei diritti umani ma anche per la ripresa dei flussi turistici internazionali. Oltreoceano veniamo percepiti molto vicini al conflitto - commenta Giorgio Palmucci, presidente dell’Agenzia Nazionale del turismo -. Per tale ragione, eventi come questo servono per rafforzare l’immagine sicura del nostro Paese e soprattutto per ampliare l’offerta». In riferimento al contraccolpo circoscritto al turismo russo sul lago di Garda, le presenze nel 2019 furono 126mila con una spesa giornaliera di circa 158 euro. La contrazione del mercato potrebbe attestarsi sui 20 milioni di euro. •. L.Gof.