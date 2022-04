Con la Guardia costiera il lago spiegato ai bambini

È stata celebrata ieri anche sul lago di Garda la Giornata del mare e della cultura marinara, grazie agli uomini e donne della Guardia Costiera che prestano servizio sul più grande lago d’Italia, considerato un piccolo mare. Nello specifico gardesano i guardiacoste (sotto il coordinamento della Direzione marittima del Veneto) hanno organizzato incontri formativi negli istituti scolastici di Salò, Desenzano e Sirmione : oltre 400 gli alunni, soprattutto di scuole elementari, che hanno partecipato alle conferenze formative mirate al rispetto dei laghi e dell’ambiente. Particolare importanza è stata data ai comportamenti opportuni da seguire andando in spiaggia o al lago, mediante la consegna di volantini sui quali sono stati riportati utili consigli per una serena stagione estiva. Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, la «Giornata del mare e della cultura marinara», ricorre l’11 aprile di ogni anno e vede il ministero dell’Istruzione e la Guardia costiera impegnati nell’obiettivo di promuovere e sviluppare negli istituti scolastici la cultura del mare, intesa come risorsa. •. L.Sca.