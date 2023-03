Contadino scivola nel canale in secca davanti al figlio

La dinamica dell’incidente ha inizialmente fatto temere il peggio. Fortunatamente nonostante una paurosa caduta, la vittima ha riportato delle sospette fratture agli arti, ma non è in pericolo di vita. Tutto è accaduto ieri pomeriggio in via Cavalieri di Vittorio Veneto sull’altopiano di Tremosine. La persona coinvolta nell’infortunio è contadino di 65 anni in località Fornaci. L’agricoltore stava lavorando nel suo campo, quando improvvisamente è scivolato in una scarpata. Un volo da una ventina di metri di altezza che lo ha scaraventato nel letto in secca di un torrente. L’allarme al 118 è scattato alle 13,30. La centrale operativa del numero unico dell’emergenza-urgenza è intervenuto in zona con l’eliambulanza che ha avviato le operazioni di recupero, che si sono rivelate però a causa del versante impervio, piuttosto complicate. I sanitari hanno dovuto così chiedere l'aiuto dei Vigili del fuoco volontari di Tremosine per riportare in quota l’agricoltore finito in fondo al dirupo. Stando alla prima ricostruzione S.R. stava ripulendo un tratto di terreno dagli arbusti infestanti, quando ha perso l’equilibrio scivolando lungo il ripido pendio sottostante, finendo la sua caduta una ventina di metri più sotto, nei pressi di un torrentino quasi in secca, in una valletta boscata piuttosto fuori mano, posta tra le frazioni di Pieve e Priezzo. L’uomo stava lavorando in compagnia del figlio che ha potuto chiamare tempestivamente i soccorsi. Inizialmente è stata allertata un’ambulanza di Tignale soccorso, ma in seguito, vista l’impossibilità del recupero del ferito, è stato mobilitato anche il Soccorso alpino, mentre dall’altopiano sopraggiungeva una squadra dei Vigili del fuoco volontari di Tremosine. Sono stati loro a raggiungere l’uomo impossibilitato a muoversi nel greto del torrente in secca aiutando i sanitari a recuperarlo dal punto più basso del versante, trasportandolo più sopra, nuovamente nel campo. Qui il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato nei pressi dell’elicottero, atterrato in un terreno poco distante. Quindi il ricovero alla Poliambulanza di Brescia. •. L.Sca.