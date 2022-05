Continua la grande fuga dal lavoro nel turismo

«Cercasi cameriera e lavapiatti per ristorante sul Garda, contratto stagionale, offresi vitto e alloggio. Per info contattare il numero...». Siamo già in maggio, avviata la stagione turistica, passati i ponti e la Pasqua, ma di annunci come questo sulle bacheche «social» della riviera ce ne sono ancora tanti. La carenza di personale, problema segnalato per alberghi, bar e ristoranti ancor prima che iniziasse la stagione, è un problema che infatti non accenna a rientrare: in alcune località, si segnala che il 20% del personale assunto prima di Pasqua ha già dato le dimissioni. «Qui da noi a Limone – è l’analisi di Franceschino Risatti, vice sindaco e assessore al turismo, oltre che lui stesso albergatore - siamo riusciti a contenere il fenomeno grazie all’impiego di personale che ha lavorato in montagna nella stagione invernale ed è stato riassunto sul lago per i prossimi mesi estivi. Adesso possiamo guardare alla stagione con più ottimismo. Ma quello del personale resta un problema di fondo per il settore». Man mano che si scende verso il basso lago, il fenomeno è più accentuato: «Pasqua e i due ponti sono andati benissimo – commenta l’ex direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia Marco Girardi, dal 1 maggio in pensione – ma adesso, ritrovati dopo due anni i turisti, sta venendo meno il personale. Tanti di loro che avevano iniziato nelle scorse settimane, più o meno il 20%, dopo aver provato se ne sono andati. Si riesce magari a rappezzare, però è difficile trovare personale soprattutto qualificato. Il problema è generalizzato. Giusto ieri mattina un campeggiatore di Toscolano che dovrebbe aprire un chioschetto sul lungolago mi ha chiamato in difficoltà perché non trova nessuno». Il dibattito infuria anche a livello nazionale: si fa riferimento a un trattamento economico spesso modesto, alla pesantezza di turni lunghi e al lavoro festivo, alla precarietà dell’inquadramento dei lavoratori stagionali, al fenomeno del «fuori busta». Ma questi problemi c’erano sicuramente anche in passato: la novità è che ora il personale non si trova quasi più. Non va meglio nel golfo di Salò: «Cercare i collaboratori per la stagione 2022 è praticamente impossibile – è l’analisi di Andrea Maggioni, presidente dell’associazione commercianti ed esercenti Salò Promotion -: i giovani non vogliono più fare i camerieri, lavorare fino a tardi e nei weekend. Prima del Covid era importante trovare un impiego, adesso è più importante “avere tempo”. La pandemia ci ha obbligato a fermarci, a ripensare alle nostre vite. Qualche ristoratore ha ridotto i coperti per sopperire alla mancanza del servizio, ma i costi rimangono inalterati. Il problema è culturale e non credo che si risolverà da solo». •.