Coregone, l’esilio è finito Via libera all’immissione

In attesa dei futuri pronunciamenti del comitato nazionale chiamato ad esprimersi definitivamente sulle specie alloctone, buone nuove giungono da Regione Lombardia. «Grazie all’emendamento alla finanziaria presentato dal senatore Simone Bossi, si è sbloccata la situazione - afferma l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi - abbiamo deciso di proseguire in Lombardia con le immissioni delle specie di maggior interesse per la pesca professionale e sportiva, pubblicando il decreto che autorizza le immissioni di coregone lavarello, trota iridea, trota fario atlantica, trota fario mediterranea, temolo e salmerino alpino». «La tutela dell’ambiente e della biodiversità ittica deve essere perseguita con regole serie e condivise - continua Rolfi - che tengano conto degli impatti economici e soprattutto non ideologiche». Soprattutto nel Garda il coregone e in parte la trota rappresentano un indotto economico di diversi milioni di euro. Pesca, ristorazione, commercio e turismo avrebbero infatti risentito in maniera pesante di un ulteriore blocco delle immissioni: solo sul Garda riguarda un centinaio di pescatori professionisti e almeno 3.000 pescatori ricreativi. «In attesa di una scelta definitiva del ministero che arriverà al termine di un lungo percorso istituzionale - dice Rolfi - abbiamo dato al nostro territorio la risposta più adeguata». Aspettando quindi le direttive del ministero della transizione ecologica, possono intanto sorridere anche all’incubatoio ittico di Desenzano gestito al 99% ancora d UPBS l’Unione Pescatori Bresciani. Solo per dire dell’ultima campagna ittiologica del 2020, tutti hanno beneficiato della semina di circa 40 milioni di avannotti di coregone e 300 mila trote prodotte nell’incubatoio. «È un bel passo avanti» commenta il portavoce del sodalizio dei pescatori Germano Bana. Nel frattempo è in svolgimento l’ «operazione nursey» a sostegno della «frega» del persico reale con il posizionamento di fascine sui fondali del medio basso lago, destinate ad essere addobbate da decine di filamenti e sacche ovariche. «Sono contento per il risultato ottenuto, su questo non c’è dubbio - afferma infine il vice presidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni, promotore in questi mesi del tavolo interregionale sul futuro delle attività ittiogeniche e le specie autoctone gardesane - voglio però alzare l’attenzione sul lungo periodo, sulle conoscenze scientifiche e su un piano di vera gestione che il Garda non ha mai avuto ma che mi impegno affinché possa ottenerl». In che modo? «Con lo studio della biomassa in primis che quantifichi le specie presenti, la relativa popolazione e le azioni di tutela necessarie e poi da lì capiremo quanto immettere ed esattamente come. Amplificando inoltre gli sforzi a tutte le specie disponibili»•. © RIPRODUZIONE RISERVATA