Coregoni e trote: la Regione chiede meno restrizioni

Cambiano i ministri, nel caso della Transizione Ecologica da Roberto Cingolani a Gilberto Pichetto Fratin, ma le richieste di Regione Lombardia (e Veneto) rimangono immutate: rivedere il decreto del 20 aprile 2020 che sancisce lo stop alla immissione di specie ittiche considerate alloctone. Come nel giugno dello scorso anno, anche ieri l'assessore regionale lombardo all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi in una lettera indirizzata al ministro della Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin, ha espresso la richiesta di garantire una adeguata gestione di trote e coregoni, anche mediante immissioni di fauna ittica. «Non si possono considerare alloctoni la trota e il coregone che sono presenti nelle acque lombarde da secoli - argomenta Rolfi - si sta creando un danno enorme sia alla pesca professionale lombarda, che si basa prevalentemente sul prelievo di coregone lavarello, che alla pesca dilettantistica, per la quale il prelievo della trota genera un indotto economico rilevante e coinvolge svariate decine di migliaia di appassionati. Senza dimenticare che una regione come la nostra ha investito negli anni milioni per un sistema di riproduzione tramite incubatoi che questo provvedimento rischia di smantellare». La classificazione ministeriale del 2021 ha determinato in Lombardia il divieto all’uso ittiogenico del lavarello e delle trote, causando pesanti danni ad un comparto già in fase regressiva, gravato dalle conseguenze della pandemia e dalla crisi economica, nonché a tutto l’indotto della pesca, anche dilettantistica, commercio e ristorazione. In un comparto, quello lombardo nel quale operano 150 imprese della pesca professionale e praticano la pesca sportiva circa 80 mila appassionati. «La pesca è storicamente supportata dalla produzione degli incubatoi regionali. Ora servirebbe una deroga per la quale abbiamo già fornito studi ed approfondimenti e altri ne faremo il prossimo anno; nel frattempo serve un netto cambio di atteggiamento ministeriale più improntato al pragmatismo ed alla consapevolezza delle ricadute economiche e sociali e non all’integralismo. Per questo ho chiesto al nuovo ministro di attivarsi per correggere l'errore di chi l'ha preceduto»•. L.Sca.