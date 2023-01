Coregoni graziati: la pesca è rinviata ma non basterà

È stato prolungato fino al prossimo 20 gennaio il divieto di pesca del coregone lavarello su tutto il lago di Garda da Regione Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Il motivo: acqua ancora troppo calda per la frega. Col rischio di riaprire la pesca proprio in pieno periodo di riproduzione in caso di un imminente innalzamento delle temperature. Le richieste inviate nel mese scorso dalle associazioni di pescatori e dalla Comunità del Garda che chiedevano un rinvio dell'apertura a tutela di questa specie ittica, adesso sono state accolte. Tutto è motivato per salvaguardare la frega naturale del coregone considerate le temperature ancora elevate dell'acqua (attualmente sui 10/11 gradi) che di certo non sono adatte in questo periodo all'inizio dell'attività riproduttiva. La proroga però è di soli 5 giorni, pochi: rischia al lato pratico di rivelarsi un buco nell’acqua.

«Ringraziamo gli Enti per aver accolto le nostre istanze – commenta il vicepresidente dell’Unione pescatori bresciani, Germano Bana - . Resta però il rammarico che non sia stata accolta la richiesta di rinviare almeno per 15 giorni l'apertura della pesca. Il periodo di 5 giorni appare limitato e non adeguato allo scopo di salvaguardia del capitale naturale del coregone. Dobbiamo raccogliere i frutti non erodere il capitale. Al contrario ulteriori 10 giorni avrebbero salvato qualche milione di uova in più vista la completa assenza oggi sul Garda di segnali di frega». A questo, infatti, si aggiunge anche il divieto di produrre i coregoni negli incubatoi ittici di Desenzano, divieto che se mantenuto anche in futuro, mette a rischio la presenza della specie nel lago. Come fare quindi per salvare almeno il salvabile? «Un prelievo con frega in atto e ancora attiva il 20 gennaio, di certo non salvaguarda il capitale naturale di questa specie ittica e allo stesso tempo si può rivelare controproducente in futuro, indistintamente per tutti i pescatori - sottolinea Bana -. Alla fine, sarà ancora necessario invitare tutti i pescatori al buon senso. Nello specifico valutare il rilascio di femmine di coregone, anche se catturate dopo il 20 gennaio, ancora piene di uova. Diamo un aiuto tangibile tutti insieme, è l’unico modo adesso per la tutela del nostro capitale naturale gardesano». •.