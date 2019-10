Corsa in montagna iridata Dalla Vertical alla Skyrunner emozioni e spettacolo

Pioggia e minacciose nuvole basse. Ma paradossalmente, il clima «british» ha esaltato l’epilogo del challenger iridato andato in scena sull’alto Garda. Il maltempo ha risparmiato il mitico Vertical de la Mughéra: 1080 metri di dislivello spalmati in poco più di tre chilometri. Centotto i partenti a caccia dei primati di Rémi Bonnet (26’ 02”) e Judith Wyder (43’ 47”). Niente record, ma grande spettacolo sulle funamboliche pendenze dell’entroterra di Limone solcate anche dal due volte campione mondiale di scialpinismo Marti Werner. A piazzare l’affondo decisivo lo sloveno Luka Kovacic che ha fermato il cronometro a Cima Mughéra sul tempo di 37’38”. Seconda piazza per il trentino Patrick Facchini (38’25”). Terzo è giunto il tedesco Christoph Wachter in 39’18”. Nel settore femminile gara senza storia: l’azzurra di skialp Ilaria Veronese ha stravinto in 48’ e 18”. Seconda la valtellinese Alessandra Valgoi (53’05”). A completare il podio Francesca Perrone (57’34”). (...)

L.SCA.