Corsa «rosa» e Frecce Tricolori Ma i nodi sono rifiuti e posteggi

Uno, nessuno e… centomila. Sono i problemi emersi dall’incontro dell’altra sera con i commercianti di Desenzano. Una discussione che ha coinvolto le competenze di più di un assessorato. Peccato che, tra gli assessori, era presente soltanto Daniela Plodari, titolare del turismo e delle attività produttive. L’assessore aveva convocato gli esercenti a Palazzo Todeschini per presentare il programma degli eventi fino a settembre, che spaziano dal mercato di Forte dei Marmi (a Pasqua, il 9 aprile) alla 3 Giorni di jazz (23-24-25 giugno) passando da eventi dedicati alle famiglie anche a Rivoltella e San Martino, fino alla Cupola della Scienza, un viaggio virtuale in una navicella spaziale (30 aprile). E ancora, attenzione: il 9 e il 10 settembre tornano a Desenzano le Frecce Tricolori. Il programma di iniziative piace ai commercianti, ma alcuni hanno fatto notare che «mancano le notti bianche e i fuochi d’artificio». «I fuochi da sempre causano problemi e critiche per il rumore che traumatizza gli animali - la replica di Daniela Plodari -. Le notti bianche le ha sempre organizzate l’associazione Sviluppo turistico e io sono pronta ad accogliere qualsiasi iniziativa». Ma durante il confronto i commercianti hanno sollevato una serie di problematiche che poco riguardavano l’assessorato al turismo guidato da Plodari, che si è comunque offerta di fare da portavoce al sindaco Guido Malinverno e ai colleghi. «Parcheggiare a Desenzano costa quasi 10 euro per 3 ore - sottolinea Arturo Mason, titolare della gelateria I Masters -: chi a queste condizioni viene a gustarsi a Desenzano una coppetta?». Una questione che però investe l’assessorato al bilancio, che di recente ha aumentato le tariffe e il numero di posteggi a pagamento. Tutti poi concordano sul problema dei rifiuti in centro: «Serve un passaggio serale nei giorni festivi, inutile curare aiuole e arredi urbani quando dopocena ci sono cumuli di spazzatura che restano lì per ore», è stato detto. Ma è questione che coinvolge il settore ecologia. I problemi spaziano dallo stop della musica alle 23 che limita non di poco l’intrattenimento estivo e arriva alla domanda che tutti si pongono: perché cultura e turismo non solo riuniti sotto lo stesso assessorato? «Scelte politiche», risponde Flavio Casali, dirigente del Comune. Chiude l’albergatore Emanuele Bonotto, vice presidente di Hotel Promotion e consigliere regionale di Federalberghi: «Tutto si concatena, dobbiamo sentirci responsabili e dare ognuno un vero contributo».•.