Crescono gli spazi di sosta a pagamento Il clima si fa bollente

A Desenzano fioccano le polemiche e hanno il colore blu dei parcheggi a pagamento. Che in questi giorni si stanno moltiplicando come per magia. Ma di magia non si tratta: è la decisione dell’Amministrazione comunale del sindaco Guido Malinverno che sta mettendo a pagamento 635 parcheggi fino a d’ora gratuiti e anche applicando l’aumento delle tariffe degli stalli. Ad alzare la voce sono sia commercianti che cittadini, che stanno sperimentando la nuova gestione sul loro portafoglio: «Chi viene a mangiare un gelato in centro se il parcheggio costa 3 euro l’ora? Non si lamentano solo i clienti dei paesi limitrofi ma anche chi a Desenzano ci abita!», ha sottolineato durante un incontro pubblico Arturo Mason, proprietario della gelateria I Masters in piazza Matteotti. Ma anche i consiglieri d’opposizione si stanno mobilitando sull’argomento, raccogliendo le istanze dei cittadini. «La tariffa minima è di 1,5 euro, in centro 3 euro l’ora sono proibitivi, non siamo Sirmione - le parole del capogruppo Pd e Desenzano Futura Stefano Terzi -. Gli aumenti colpiranno tutti: turisti, residenti, studenti, pendolari, lavoratori, docenti, frequentatori della biblioteca, della casa di riposo, nessuno è risparmiato. Ci siamo già espressi contro questa assurda decisione con forza e continueremo a lottare affinché i costi vengano limitati, almeno per i residenti». Strisce blu, cartelli e parcometri stanno spuntando al Vò, via Vittorio Veneto, viale Cavour, via Lario, davanti a Villa Brunati, via Michelangelo (davanti alla nuova scuola), al Green Residence, via Annibale di Francia e a Villa Tassinara. «Una folle decisione dell’Amministrazione, non si capisce a quale scopo - si domanda il consigliere del Movimento 5 Stelle e dell’Altra Desenzano -. Abbiamo cercato con tutti gli strumenti a nostra disposizione di convincere sindaco e assessori a fare marcia indietro. Purtroppo non siamo stati ascoltati e nei prossimi giorni l'operazione verrà completata». Questione di qualche settimana e verranno attivate anche le colonnine per il pagamento. E anche chi dispone della D-Card, la carta sconto per i residenti, si accorgerà sempre di più dell’entità degli aumenti. «Parcheggiare a Desenzano diverrà più costoso - sostengono Terzi e Spiller -. Chi pagherà le conseguenze?». •. S.Avi.