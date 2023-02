Crociera di San Valentino Il lago in versione love boat

Avviso ai naviganti, pardon ai romantici. Anche d’inverno il lago ha il suo perché riservando sorprese, soprattutto fuori stagione. In questo contesto si inserisce la proposta di Navigarda per la festa degli innamorati di San Valentino. Intrigante opportunità per trascorrere una giornata in un’atmosfera da sogno lasciandosi cullare dalle acque in navigazione nel basso lago a bordo della motonave Tonale, festeggiando il giorno più «coccoloso» dell’anno. Dopo il successo della crociera di Capodanno, viene riproposta un’altra serata speciale con cena gourmet a tema e l’accompagnamento di musica dal vivo. «Continuiamo con questa proposta a consolidare un lavoro comune in sinergia con importanti realtà del luogo, nello specifico il contenitore interregionale di eventi “Lago di Garda in love” ed il Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino, per sostenere e rafforzare la destagionalizzazione a vantaggio del turismo e dell’economia locale – commenta il direttore di esercizio Giuseppe Mafale,–. Il Garda è una indiscussa meta di grande fascino e richiamo: per questo accanto al servizio di trasporto pubblico, Navigarda vuole dare il proprio contributo per rafforzare i punti di forza e l’offerta di questo straordinario territorio». Informazioni e prenotazioni www.navigazionelaghi.it. Ad ogni biglietto acquistato si accompagnerà un voucher nominativo valido per un ticket giornaliero a bordo delle navi della flotta di Navigarda, da utilizzare entro il 2023. •. L.Sca.